Graubünden verschickt fehlerhafte Wahlunterlagen

Bündner Wahlberechtigte bekommen in den nächsten Tagen von den Gemeinden möglicherweise fehlerhafte Wahlzettelbüchlein für die Nationalratswahlen im Oktober zugestellt. Die Standeskanzlei in Chur teilte am Mittwoch mit, wegen eines organisatorischen Fehlers bei der mit der Produktion beauftragten externen Unternehmung könnten in einzelnen Büchlein Seiten fehlen, oder Seiten seien zu klein geschnitten.