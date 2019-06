«Hi, I am Mike»

Erster Besuch seit über 20 Jahren

Dass Pompeo bereits seit Freitag in der Schweiz ist, hatte die US-Botschaft in Bern über Twitter mitgeteilt. «Welcome to Switzerland Secretary Pompeo!», heisst es auf dem Profil der U.S. Embassy Bern. Zwei hochgeladene Bilder zeigen das Regierungsflugzeug auf dem Flughafen Zürich sowie das Händeschütteln von Pompeo mit dem US-Botschafter in der Schweiz, Ed McMullen, vor dessen Residenz in Bern.

Welcome to Switzerland Secretary Pompeo! Ambassador McMullen greeted @SecPompeo upon his arrival in Switzerland ????????. pic.twitter.com/66LQlQjHI0 — U.S. Embassy Bern (@USEmbassyBern) 1. Juni 2019

Laut dem offiziellen französischen Twitter-Kanal der US-Regierung «USA en Français» ist Pompeo bereits am Freitag in der Schweiz eingetroffen. Es sei der erste offizielle Besuch eines amerikanischen Regierungsmitglieds in Bern seit mehr als zwanzig Jahren.

.@SecPompeo sera aujourd’hui en #Suisse pour la 1e visite officielle d’un secrétaire d’État ???????? à Berne depuis + de 20 ans. Le partenariat économique, la coopération en matière de sécurité & les relations bilatérales st au programme. Fiche d’information ???? https://t.co/KBs0DuicGppic.twitter.com/sgwaV6yUtk — USA en Français (@USAenFrancais) 31. Mai 2019

Ziel der Reise ist es laut der US-Regierung, die wirtschaftliche Partnerschaft und die bilateralen Beziehungen zu stärken. Auch Sicherheitsfragen stünden auf dem Programm. (sda)