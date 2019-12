«Ich bin nicht bereit, solche Taten einfach so hinzunehmen»

Der Frauenstreik mobilisierte am 14. Juni 2019 über eine halbe Million Frauen in der ganzen Schweiz. Wo waren Sie an diesem Tag?

Wir hatten Bundesratssitzung. Ich hätte mich aber auch ohne diesen Termin nicht am Streik beteiligt. Als Mitglied der Regierung habe ich andere Mittel, Einfluss zu nehmen. Ich muss nicht an Demonstrationen teilnehmen. Dazu kommt: Obwohl ich viele der Anliegen bezüglich Gleichstellung teile, ist mir als liberaler Frau der Streikgedanke fremd.