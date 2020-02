Empfehlungen vom BAG: Ist ein Verzicht auf Händeschütteln angebracht? Daniel Koch, Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» im Bundesamt für Gesundheit, sagt, wie der Bund mit der Ausbreitung des Coronavirus umgeht. Beni Gafner

Daniel Koch leitet die Abteilung «Übertragbare Krankheiten» des Bundesamts für Gesundheit. Foto: Keystone

Herr Koch, das Epidemiegesetz beinhaltet drei Stufen: die normale Lage, die besondere Lage und die ausserordentliche Lage. Weshalb sind wir heute in der Schweiz immer noch in der normalen Lage?

Das Gesetz sieht vor, dass man die Situation mit den dafür vorgesehenen Massnahmen verknüpft. Im Moment sind wir in jener Situation, in der die Kantone die Massnahmen beschliessen. Das geschieht selbstverständlich in Absprache mit dem Bund und ist koordiniert mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Sollte es notwendig werden, dass der Bund spezielle Massnahmen beschliessen muss, würden wir von der normalen in die nächsthöhere Lage übergehen, also in die besondere Lage.

Wovon hängt das ab?

Entscheidend dafür wäre eine Vielzahl von Faktoren und nicht etwa eine bestimmte Anzahl bestätigter Corona-Fälle. Es geht im Wesentlichen darum, wie sich die Situation entwickelt, wie rasch sich die Situation ändert und wie gross das Risiko einer Ansteckung für die Bevölkerung ist.

In den Kantonen gibt es derzeit unterschiedliche Massnahmen. Manche Kantone benennen Isolierungsplätze, andere machen das nicht. Müsste da der Bund nicht koordinierend eingreifen?

Der Bund koordiniert hier bereits. Es geht darum, dass Plätze zur Verfügung stehen, wenn man grössere Gruppen isolieren müsste. Das ist bis jetzt zum Glück nicht der Fall gewesen. In der jetzigen Situation kann man Leute unter Quarantäne stellen, indem sie einfach zu Hause bleiben. Das ist auch für die Betroffenen viel besser. So können sie in einem Umfeld bleiben, in dem sie sich wohlfühlen. Sie sind dadurch auch eher bereit, mit den Gesundheitsbehörden zu kooperieren.

Grenzgängern und Leuten, die aus Italien zurückkehren, empfehlen Sie, Menschenansammlungen zu meiden. Bedeutet dies nun das Aus für Grossanlässe?

Die heute bekannten Fälle sind alle in Italien infiziert worden. Wir wollen vermeiden, dass Leute, die das Virus in sich tragen, an Grossveranstaltungen andere anstecken. Hernach liesse sich nämlich nicht herausfinden, wo und durch wen diese angesteckt wurden. Das ist aber nur die aktuelle Situationsanalyse. Diese kann sich sehr rasch ändern in den nächsten Tagen.

Uneinheitlich präsentieren sich auch die Massnahmen durch Firmenchefs. Ist ein Verzicht aufs Händeschütteln in der heutigen Situation angebracht?

Im Moment, also aufgrund der heutigen Lage, drängen sich vonseiten des Bundes diesbezüglich keine Empfehlungen auf. Das würde sich in einer verschärften Situation ändern, und wir würden selbstverständlich nötige Empfehlungen aussprechen. Heute aber ist dies noch nicht nötig. Im Moment machen die Firmen ihre eigenen Einschätzungen.

In Genf wurde die Uhrenmesse abgesagt. Sollte auch der Autosalon abgesagt werden?

Auch das ist eine Sache, die auf Kantonsebene zu beurteilen ist. Sollte der Bund zum Schluss kommen, Entscheide über die Durchführung von Grossveranstaltungen seien nicht mehr alleine den Kantonen zu überlassen, würde der Bund entsprechende Empfehlungen aussprechen.

Sollten potenziell Infizierte, die sich schlecht fühlen, ohne Arztzeugnis zu Hause bleiben können, auch wenn der Arbeitgeber bei Krankheit sofort ein Arztzeugnis verlangt? Ein Immunologe hat dies kürzlich öffentlich als Möglichkeit genannt.

Das ist eine jener Massnahmen, die man in einer besonderen Lage ins Auge fassen müsste. Heute aber ist eine solche Massnahme von Bundesseite nicht anzuordnen, weil es hierfür noch zu früh ist.

Das BAG hat eine Hotline für Fragen aufgeschaltet. Eine Leserin hat sich aber heute beschwert, sie sei nicht durchgekommen. Wie kann das sein?

An gewissen Tagen zählen wir weit über 1000 Anrufe auf unsere Hotline. Da kann es geschehen, dass man nicht auf Anhieb durchkommt. Wir dehnen das Angebot aber weiter aus, sodass Anrufe rund um die Uhr entgegengenommen werden können.