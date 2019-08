Jetzt braucht es Massnahmen statt Gefühle

Beim öffentlichen Verkehr läuft es nicht mehr so rund wie auch schon. In den letzten drei Jahrzehnten wurde das Angebot stark ausgebaut, und die Zahl der Personen, die es nutzen, hat enorm zugenommen.

Die Folgen werden in den Chefetagen seit Jahren offenbar unterschätzt: von höheren Unterhaltskosten für Netz und Betrieb über überfüllte Züge, Verspätungen, Zugausfälle und defekte Wagen bis hin zu gefährlichen Situationen mit Todesfolge wie am vergangenen Wochenende. Und die zur Entlastung bestellten Zugkompositionen leiden seit Jahren an Kinderkrankheiten, was ihre Einführung in den Betrieb verzögert.