Jetzt drohen deutlich höhere Bussen

Teslas sind in der Schweiz die ­beliebtesten Elektroautos. Bis Ende September wurden rund 4250 Wagen immatrikuliert. Damit liegt Tesla auf Platz fünf aller neu zugelassenen Automodelle. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch Elektroautos generell. 11'200 Steckerfahrzeuge, also rein elektrische Modelle und Plug-in-Hybride, wurden bis jetzt in diesem Jahr verkauft – fast 5000 Wagen mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Ihr Marktanteil liegt nun bei knapp 5 Prozent.