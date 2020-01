Kanton Waadt will Medien mit Millionenspritze fördern

Der Kanton Waadt will dem Aderlass in der Medienbranche Einhalt gebieten. Die Regierung will die lokalen und regionalen Medien mit 6,2 Millionen Franken über die nächsten fünf Jahre fördern.

Die Regierung sei besorgt über die Krise der Medien, die dazu geführt habe, dass Print-Titel wie «L'Hebdo» und «Le Matin» verschwunden seien, teilte der Waadtländer Staatsrat am Donnerstag mit. In diesem Zusammenhang halte er eine Medienförderung für begründet.