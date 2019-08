«Keine Einschulung ohne genügende Deutschkenntnisse»

Als ehemaliger Bildungsdirektor haben Sie Schulklassen besucht. Woran erinnern Sie sich?

An eine berührende Begegnung mit einem Erstklässler in einer Primarschulklasse, in der 16 Sprachen zusammentrafen. Der Bub aus dem arabischen Raum kam auf mich zu, gab mir die Hand und sagte: «Wir heissen gleich, ich bin der Ayman!»