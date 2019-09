Klimaversprechen entzweit FDP-Ständeräte

Die Bilanz ist durchzogen. Zwei FDP-Ständeräte kämpften an vorderster Front für griffige Massnahmen: der Luzerner Damian Müller und der Zürcher Ruedi Noser. Sie hatten den neuen Klimakurs der Partei mit aufgegleist und den Entwurf des neuen Gesetzes mit geprägt. Beide setzten sich etwa für eine Abgabe auf Flugtickets von mindestens 30 Franken ein, eine Massnahme mit hohem Symbolgehalt. Müller und Noser scharten die Mehrheit der FDP-Vertreter hinter sich.

«In ländlichen Regionen wirken sich die Massnahmen stärker aus und sind schwieriger umzusetzen.» Thomas Hefti, FDP-Ständerat

Doch namhafte FDP-Exponenten versuchten, das Gesetz in entscheidenden Punkten aufzuweichen, darunter ihr Vizepräsident, der Ausserrhoder Andrea Caroni, der Glarner Thomas Hefti, Chef der FDP-Gruppe im Ständerat, sowie der Bündner Energiepolitiker Martin Schmid. Die drei wollten die CO 2 -Abgabe für Unternehmen auf 120 statt 210 Franken pro Tonne begrenzen. Auch stimmten fünf der zwölf FDP-Ständeräte für eine Obergrenze von 10 statt 12 Rappen bei der CO 2 -Kompensation von Treibstoffen, vier votierten für einen tieferen Ansatz bei der Flugticketabgabe.

Hefti sagt, das sei keineswegs als Abkehr vom Klimakurs der FDP zu verstehen. «Wir haben keine Senkung von Abgaben verlangt, sondern nur weniger starke Erhöhungen», sagt Hefti. «Wir sind in ländlichen Regionen zu Hause, wo sich die Massnahmen stärker auswirken und schwieriger umzusetzen sind.» Ausserdem müsse das Gesetz bei den Bürgern mehrheitsfähig sein. Gehör fanden solche Argumente auch bei Ständeräten der CVP und der SVP, doch konnte sich diese Allianz in keiner wichtigen Abstimmung durchsetzen. Vielmehr siegte die Mehrheit der FDP-Fraktion mithilfe der Ratslinken und der Mehrheit der CVP. Entsprechend reklamierte später auch die CVP den «wichtigen Schritt vorwärts» für sich.

Konkrete Ziele

In der Schlussabstimmung lehnte einzig der Schwyzer SVP-Ständerat Peter Föhn das Gesetz ab. Beschlossen hat die kleine Kammer eine Vorlage, die den CO 2 -Ausstoss der Schweiz bis 2050 auf null senken soll. Konkret verankert wurde das Ziel einer Reduktion um 50 Prozent bis 2030, 30 Prozentpunkte davon im Inland. Ab 2023 werden die Vorschriften für Gebäude verschärft, sodass Ölheizungen nur in Ausnahmefällen erlaubt sind. Der CO 2 -Ausstoss von Autos und Lastwagen soll bis 2030 um rund ein Drittel sinken. Verfehlt der Verkehr seine Ziele, droht auf Treibstoffen eine CO 2 -Kompensation von bis zu 12 Rappen pro Liter.

Neu erhebt der Bund auf Flüge eine Ticketabgabe von 30 bis 120 Franken. Die Einnahmen werden zu 51 Prozent via Krankenkassenprämien an die Bevölkerung zurückverteilt, der Rest fliesst in einen neuen Klimafonds, der vor allem Gebäudesanierungen mitfinanzieren soll, ähnlich wie die Erträge aus der CO 2 -Abgabe der Wirtschaft, die der Ständerat von 96 auf 210 Franken anhebt.

Nicht zufrieden sind Umweltschützer. Die Massnahmen seien «immer noch ungenügend, um der Klimakrise zu begegnen», teilen die Grünen mit. Sie verlangen ein doppelt so ambitioniertes Reduktionsziel, schärfere Vorschriften für Autos, mehr Subventionen für Gebäudesanierungen und eine Verpflichtung des Finanzplatzes, bis 2030 aus fossilen Energien auszusteigen. Entscheiden wird der Nationalrat – nach den Wahlen vom 20. Oktober.