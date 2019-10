Kneift Köppel heute vor «EU-Turbo» Noser?

Die Köpfe rauchen bei den SVP-Chefs auch wegen der Wahlniederlage vom letzten Sonntag: minus 4 Prozent, minus 2 Nationalratssitze und Köppel nur abgeschlagener Dritter bei den Ständeratswahlen. Es geht zur Stunde auch um die Nachfolge von Interimspräsident Patrick Walder. Voraussichtlich setzt die Parteileitung heute eine Findungskommission ein.

«Duo Nositsch», «Klimahysterie», «Pöstlijäger»

Warum ist die Ausgangslage für die SVP so schwierig? Roger Köppel zog in einem äusserst intensiven Wahlkampf jeden Abend über das ungeliebte «Duo Nositsch» her. Die bisherigen Ständeräte Daniel Jositsch und Ruedi Noser seien Brüder im Geist, zu EU-freundlich, liessen sich von der linken «Klimahysterie» anstecken und seien «Pöstlijäger».

Doch Jositsch schaffte die Wiederwahl mit 216’679 Stimmen locker. Und Ruedi Noser wurde klar Zweiter mit 141’700 Stimmen – weit vor Köppel mit 107’528 Stimmen. Noch vertrackter wird die Situation, weil Frauen- und Klimabonus die Grüne Parteipräsidentin Marionna Schlatter mit 95’142 überraschend auf den vierten Platz katapultierte. Zu allem Übel aus bürgerlicher Sicht verzichtete die fünfplatzierte Tiana Angelina Moser (GLP) auf den zweiten Wahlgang. Ihre Stimmen kommen nun vor allem der Grünen Schlatter zugute, während sich Köppel und Noser gegenseitig Stimmen wegnehmen würden.

Mit oder ohne Köppel? Beide Entscheide haben Vor- und Nachteile. Tritt Köppel nochmals an, bleibt er konsequent und zeigt Kampfgeist, schwächt aber gleichzeitig die Position von Ruedi Noser. Am Geld für einen zweiten Wahlgang wird es der SVP nicht fehlen. Köppel könnte mit seiner Sturheit jedoch der Grünen Marionna Schlatter zur Wahl verhelfen. Gleichzeitig spielt der Anti-Köppel-Effekt: Um den «Weltwoche»-Chef sicher zu verhindern, werden wohl viele Noser wählen.

«Hat man eine Chance mit Köppel, oder muss man sich mit dem kleineren Übel begnügen, Noser oder den Grünen? Und welches ist das?»Christoph Blocher

Verzichtet Köppel, mag das taktisch Sinn machen, und die SVP verkachelt das Verhältnis mit der FDP nicht noch ganz. Doch Köppel muss sich dann den Vorwurf gefallen lassen, er kneife im entscheidenden Moment – drei Monate lang laut bellen und dann vor dem «Duo Nositsch» den Schwanz einziehen.