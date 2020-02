Aargau verschärft Einbürgerungsgesetz

Rund ein Dutzend Verbände hatte mit zwei Referenden gegen die Pläne der Kantonsregierung gekämpft. Das Ja der Bevölkerung zu den Referenden verhindert, dass in der Nähe des Flughafens eine Villenzone zugunsten der Urbanisierung zu einer Bau- und Entwicklungszone erklärt wird. Diese Zonenänderung hätte ein verdichtetes Bauen ermöglicht. Die beiden Zonen mit einer Gesamtfläche von 22,5 Hektaren liegen in der unmittelbaren Nähe des Genfer Flughafens in den Gemeinden Meyrin und Vernier. Das grossangelegte Projekt sah die Schaffung von 2300 Wohneinheiten und rund 800 Arbeitsplätzen bis 2050 vor.

Können in Neuenburg künftig bereits 16-Jährige wählen?

Im Kanton Neuenburg beispielsweise steht eine kantonale Initiative zur Herabsetzung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre zur Diskussion. Neuenburg wäre nach Glarus erst der zweite Schweizer Kanton, der das Stimm- und Wahlrechtsalter 16 einführen würde.

In den Kantonen Bern und Freiburg wird über den Kantonswechsel der noch-bernischen Kleinstgemeinde Clavaleyres entschieden, die zum Kanton Freiburg wechseln will. Zudem geht es im Kanton Bern um einen Kredit für einen Transitplatz für Fahrende an der Autobahn A1 in Wileroltigen (zum Bericht). Im Aargau steht eine Verschärfung der Einbürgerungsgesetzgebung zur Diskussion

Ersatzwahlen in zwei Kantonen

In den Kantonen Waadt und Jura stehen zudem Regierungsratsersatzwahlen an. In der Waadt geht es um die Nachfolge von Jacqueline de Quattro (FDP), die in den Nationalrat gewählt wurde. Favoritin ist ihre Parteikollegin Christelle Luisier, die sich allerdings gegen drei weitere Kandidaturen durchsetzen muss, darunter eine erst 19-jährige Klimaaktivistin.

Im Kanton Jura bewerben sich zwei Frauen und ein Mann um den frei werdenden Sitz von CVP-Regierungsrat Charles Juillard, der in den Ständerat gewählt wurde. Die frühere Ständerätin Anne Seydoux-Christe (CVP) wird dabei von einer Sozialdemokratin und einem SVP-Kandidaten herausgefordert.

Gute Chancen für den Schutz von Homo- und Bisexuellen In der Schweiz soll auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung strafbar sein. Alle Hochrechnungen und Resultate im Ticker.

Nein-Trend bei der Wohninitiative Die Vorlage des Mieterverbandes hat am heutigen Abstimmungssonntag einen schweren Stand. Hochrechnungen, Resultate und Reaktionen im Ticker.