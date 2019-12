Kriminalität in den Grenzkantonen: Die Suche nach der Lösung

Falsche Rezepte

Doch nicht alle Fraktionen mochten in die Kritik einstimmen. Die Kriminalitätsbekämpfung sei Sache der Kantone, rief GLP-Sprecher Beat Flach (AG) in Erinnerung. Diese riefen immer dann nach dem Bund, wenn sie mehr Geld wollten. Flach erinnerte daran, dass es statistisch in den eigenen vier Wänden am gefährlichsten sei. Tatsächlich nehme die Kriminalität vor allem im Internet zu.

Die Besorgnis der Bevölkerung etwa in Genf sei real und berechtigt, sagte Nicolas Walder (Grüne/GE). Zusätzliche Grenzkontrollen seien aber das falsche Rezept. Um die grenzüberschreitende Kriminalität effektiv zu bekämpfen, müsse man nach den Gründen dafür fragen.

Mit geschlossenen Grenzen lasse sich das Problem nicht lösen, sagte auch Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli (ZH). Die Grünen sähen den Datenaustausch im Rahmen von Schengen kritisch, doch dieser helfe, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen.

Die SP sieht die Kantone in der Pflicht: Es gebe in der Schweiz Sicherheitsprobleme und auch Risiken für die Bevölkerung, sagte Pierre-Alain Fridez (SP/JU). Zur Bekämpfung brauche es zusätzliche Mittel, aber diese müssten von den Kantonen kommen. Der Bund seinerseits investierte am falschen Ort, zum Beispiel in neue Kampfflugzeuge.