Andermatt: Experten hatten vor Gleitschneelawinen gewarnt

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung kann Wintersportlern nur eines raten: Hänge mit Fischmäulern wenn immer möglich zu meiden oder sie sonst zügig zu durchqueren. Das gilt insbesondere auch in den kommenden Tagen: Sie sind für die Jahreszeit mild, ja fast warm, was das Lawinenrisiko weiter steigen lässt. «Die Gefahr von Gleitschneelawinen bleibt auch in den nächsten Tagen bestehen», sagt Célia Lucas.

Piste bleibt geschlossen

Die Polizei geht nun zwei Fragen nach, wie Reto Pfister von der Kantonspolizei Uri sagt. Weshalb ging die Lawine nieder? Und haben die Bergbahnen, die Skiarena Andermatt-Sedrun, richtig gehandelt, als sie die Piste freigaben? Anders als die anderen Pisten war die verschüttete am Stephanstag zum ersten Mal in dieser Saison freigegeben worden. Vorgängig haben die Bergbahnen den Zustand der Piste nach einer Checkliste beurteilt.

Laut Pfister werden die Abklärungen mehrere Tage, vielleicht auch Wochen dauern. Die Frage, ob es richtig sei, eine Piste durch dieses Gebiet zu führen, müssten die Bergbahnen beantworten. Aber: «Die absolute Sicherheit gibt es nie in den Bergen. Die Natur folgt keinen Computermodellen.»

Die Piste ist Teil des neuen Skigebiets, das Andermatt mit Sedrun verbindet. Die Bergbahnen arbeiten zurzeit an einer Risikobeurteilung aller Pisten. Die verschüttete Piste bleibt vorderhand geschlossen.

Samih Sawiris weilt derzeit in Südamerika und will sich nicht zum Lawinenunglück in Andermatt äussern. Sein Sprecher in der Schweiz sagt, dass sich Sawiris laufend über die Entwicklung der Ereignisse habe informieren lassen.