Liechtensteinische Aussenministerin abserviert

Am Ende fallen ihr gar die eigenen Leute in den Rücken. Einer nach dem anderen. Sie erzählen, weshalb sie ihre eigene Parteikollegin absetzen wollen. Es ist Dienstagabend, 17.45 Uhr im Landtagssaal in Vaduz, und Aurelia Frick – Regierungsrätin, Aussenministerin, Justizministerin, Kulturministerin von Liechtenstein – steht Minuten vor dem Misstrauensvotum. Das Misstrauen gilt ihr. Ein letztes Mal legen die Parlamentarier dar, weshalb Frick nicht mehr die Richtige für ihr Amt sei. Dann wird jeder der 20 Landräte und 3 Landrätinnen aufgerufen, Ja (gegen Frick) oder Nein (für Frick) zu sagen. Ja. Ja. Ja. Ja. Es hört nicht auf, die Ja prasseln nur so auf sie nieder. Jedes Ja ein Haken, jedes Ja beendet ihre Karriere ein bisschen mehr. Sie nimmt die Schläge, ihr Blick sucht im Raum einen Punkt. «Schwierig, schwierig», sei der Moment gewesen, wird sie später sagen. 2:21 steht es am Schluss. Frick ist am Ende.