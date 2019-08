Maurer plant Ehrenfeier und Bürgerrecht für WEF-Gründer

Was für Staaten wie Frankreich üblich ist, ist in der Schweiz ein Tabu: Die Eidgenossenschaft gehört zu den wenigen Ländern, die keine Orden verleihen. Auch staatliche Ehrungen oder Zeremonien für Einzelpersonen liegen der helvetischen Konföderation fern. Jetzt will Bundespräsident Ueli Maurer eine Ausnahme machen. Am Mittwoch eröffnete er dem Bundesrat, dass er WEF-Gründer Klaus Schwab mit einem staatlichen Anlass ehren und auszeichnen und ihm dabei das Schweizer Bürgerrecht verleihen will.