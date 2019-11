Maurer: «Steuerausfälle von 5 Milliarden Franken oder mehr»

Ueli Maurer sagte in der NZZ zu den Steuerreformplänen der OECD und deren möglichen Auswirkungen auf die Schweiz: «Es ist noch zu früh, verlässlich abzuschätzen, was uns droht, wenn die OECD mit der Reform Ernst macht.» Sicher sei aber, dass die Schweiz mit hohen Steuerausfällen rechnen müsse: «Wir haben ursprünglich gesagt, dass diese zwischen 0,5 und 5 Milliarden Franken liegen werden. Es könnte sogar noch mehr werden», so Maurers Prognose.