Mehrheit ist für bezahlbare Wohnungen und Diskriminierungsverbot

Die Gegner der Initiative für bezahlbare Wohnungen holen auf: Gaben bei der ersten Tamedia-Umfrage vor drei Wochen noch 32 Prozent der Befragten an, dass sie Nein oder eher Nein stimmen werden, sind es bei der zweiten 37 Prozent. Dennoch sind die Befürworter klar in der Mehrheit: 60 Prozent wollen die Initiative nach wie vor unterstützen, etwas weniger als in der ersten Umfrage (63 Prozent).