Mitte-Koalition scheitert in vielen Kantonen

Für eine lösungsorientierte Politik – und gegen die Kompromisslosigkeit der rechten und linken Polparteien: So positionieren sich die Mitteparteien in den eidgenössischen Wahlen. Darum haben die CVP, die GLP, die BDP und die EVP Anfang Jahr eine Wahlallianz angekündigt. «Wir streben Gewinne für die politische Mitte an und wollen deshalb möglichst flächendeckend gemeinsame Listenverbindungen», sagte BDP-Präsident Martin Landolt in der «NZZ am Sonntag». Der EVP-Generalsekretär Roman Rutz sekundierte: «Gemeinsam will die Mitte der Polarisierung entgegentreten.»