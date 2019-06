Nur zwei Wochen – dabei darf es nicht bleiben

So viele treffende Analysen! So viel parteiübergreifende Einigkeit! Väter wollen heute präsenter sein in ihren Familien, Mütter müssen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden – das betonten in der Debatte um den Vaterschaftsurlaub alle Ständerate und Ständerätinnen. Doch damit endete die seltene Harmonie. Denn auch nach weit über 30 abgelehnten Vorstössen zum Thema streiten die Parteien noch immer darüber, wie man diesen Anliegen politisch gerecht werden könnte.