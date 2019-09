Offiziere bitten Kampfjet-Hersteller zur Kasse

Die Überschrift des Schreibens an die vier Kampfflugzeughersteller mutet harmlos an: «Vier mögliche Kampfjets für die Schweiz». Zündstoff birgt allerdings dessen Inhalt. Es geht darin um die Finanzierung der Pro-Kampagne für die Abstimmung über die Beschaffung der neuen Militärjets, die im Herbst 2020 vorgesehen ist. Den Brief unterschrieben haben der Präsident, der Leiter Ressort Sicherheitspolitik und der Generalsekretär der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG). Er ist auf Englisch verfasst, datiert vom 26. Juli und liegt der SonntagsZeitung vor.