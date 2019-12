Ohne Fahrausweis Bus fahren

Nachdem Benjamin Morel (Name geändert) seine Schicht als Linien-Busfahrer in einer Stadt in der Romandie beendet hat, setzt er sich an einem Mittwochnachmittag im Sommer 2018 in einen Sportwagen. Der 25-Jährige und sein Kollege haben ihn ausgeliehen; Spritztour durchs Westschweizer Hinterland. Morel fährt auf einer Landstrasse, «probiert das Auto aus», wie er sagt. Viel schneller als die erlaubten 80 km/h ist er unterwegs, wird geblitzt – und muss seinen Ausweis abgeben.