Plötzlich sind ihre Medikamente weg

Für Angela Walker bedeutet Medikamentenmangel: Ungewissheit, wie lange der Lieferstopp dauern wird. Die Erinnerung, wie sie einst bei einem Epilepsieanfall in der Migros in ein Gestell ­gestürzt und am Boden liegend wieder zu Bewusstsein gekommen ist, inmitten von Verpackungen und Dosen. Die Angst, wieder einen Anfall zu erleiden, und die Befürchtung, danach den Fahrausweis für mindestens zwei Jahre abgeben zu müssen.