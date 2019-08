Politstrategie gegen Shitstorms

«Shitstorms sind keine Demokratie», rief der deutsche Bundespräsident Wolfgang Schäuble letzten September jungen Menschen im bundesdeutschen Bildungsministerium zu. Engagiert euch real, nicht per Mausklick, wollte er ihnen vermitteln.

Doch was ist, wenn Politiker selber im Shitstorm mitmischen wie im Fall von Tamy Glauser? Bei diesem Sturm der Entrüstung kann man vermutlich von einem Orkan sprechen. Vor ein paar Jahren stellten die Social-Media-Experten Daniel Graf und Barbara Schwede eine Shitstorm-Skala vor, angelehnt an der Beaufort-Windskala. Shitstorm Stufe 6: ungebremster Schneeballeffekt mit aufgepeitschtem Publikum. Tonfall: aggressiv, beleidigend, bedrohend, intensive Berichterstattung in allen Medien – ein Orkan.