Abgestürzte Post-Drohne schlug knapp neben Kindern ein

«Durch den Absturz waren Drittpersonen am Boden gefährdet»: Der Befund der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) ist alarmierend. Am 9. Mai um 10.38 Uhr stürzte eine Drohne der Post in einem Waldstück im Zürcher Kreis 6 ab.

Absturzstelle der Drohne (rot) im Waldstück «Ob der Hueb» unweit von spielenden Kindern im Wald (blau). Der Fallschirm (orange) wurde rund 330 Meter nordöstlich in den Bäumen geborgen. Quelle der Karte: Bundesamt für Landestopografie.

Nun wird aus einem Zwischenbericht klar, dass gleichzeitig und in 50 Metern Entfernung Kinder eines Waldkindergartens am Spielen waren. Aber sie haben kein Warnsignal des Notfallschirms gehört.

«Ungebremst in der Nähe von spielenden Kindern»

Die Drohne hatte rund zwei Minuten nach dem Start bei der Universität Zürich-Irchel automatisch das Abbruchsystem ausgelöst und eine Notlandung eingeleitet. «Nach dem Ausstossen des Fallschirms riss die Verbindungsleine, und die Drohne schlug ungebremst in der Nähe von spielenden Kindern auf den Waldboden auf und wurde zerstört», heisst es im Bericht.