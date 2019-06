Regierungsrätin Franziska Rothzieht spät einen Schlussstrich

Im März, als Franziska Roth unter Beschuss geraten war, sagte sie noch, sie werde auf keinen Fall zurücktreten. Sie fühle sich dem Volk verpflichtet. Gestern Nachmittag jedoch gab die Aargauer Regierungsrätin überraschend ihren Rücktritt bekannt. Die Umstände ihrer bisherigen Amtszeit hätten sie erkennen lassen, dass sie nicht so tätig werden könne, wie sie es sich vorgestellt hatte, schrieb sie in einer Medienmitteilung: «Ich sehe mich deshalb beim besten Willen nicht mehr in der Lage, den in mich gesetzten Erwartungen meiner Wählerschaft entsprechen zu können.»