Sicherheitskontrollen wie am Flughafen

Die Schlange vor dem Südeingang des Bundeshauses ist in diesen Sessionstagen geschätzte 50 Meter lang. Denn um in der Eingangshalle zur Personen- und Gepäckkontrolle zu gelangen, muss jeder Besucher zuerst eine sogenannte Vereinzelungsanlage (Drehtüre) passieren. Seit dieser Session ist die Zutrittskontrolle im Bundeshaus so streng wie am Flughafen. Die Besucher und ihr Gepäck werden nicht nur auf gefährliche Gegenstände untersucht. Seit Anfang Dezember dürfen auch keine Flüssigkeiten mehr ins Bundeshaus mitgenommen werden.