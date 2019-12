So entwickelt sich die Zuwanderung in die Schweiz

In der Schweiz haben in diesem Jahr gut 13'000 Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt. Das sind weniger als in den letzten Jahren. Aber die Zuwanderung hat trotzdem nicht abgenommen. Wir zeigen, warum das so ist, und machen einen Überblick in fünf Kapiteln (Sie können auch einzelne Punkte anklicken, die Sie interessieren):

So viele Menschen wandern in die Schweiz ein

Die Zuwanderung ist in erster Linie von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Das Abkommen mit der EU über die Personenfreizügigkeit trat schon 2002 in Kraft. Aber erst drei Jahre später, als die Konjunktur anzog und die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften stieg, nahm auch die Einwanderung deutlich zu. Zwischenzeitlich gestoppt wurde der Aufschwung von der Finanzkrise 2008. Doch weil sich die Schweizer Wirtschaft im ­Vergleich zu anderen Ländern schneller davon erholte, stieg auch die Zuwanderung bald wieder an.

Ab 2014 zeigte der Trend dann auf einmal nach unten. Während sich die Wirtschaftslage in der EU verbesserte, stagnierte sie in der Schweiz. Vor allem aber belastete die Aufhebung des Euromindestkurses 2015 die Konjunktur in der Schweiz stark und drückte auf die Nachfrage nach Arbeitskräften aus dem Ausland.