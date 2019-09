So stark sind die Prämien in den letzten Jahren gestiegen

Diese Zunahme betrifft jeden. Denn die Beiträge für die obligatorische Grundversicherung müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz bei einer Krankenkasse abschliessen. Und seit Inkrafttreten der obligatorischen Krankenversicherung stiegen die Prämien jährlich um durchschnittlich 3,8 Prozent .

1996 betrug die mittlere Prämie noch 128 Franken im Monat. Seither hat die durchschnittliche Belastung pro Person stark zugenommen. Im kommenden Jahr zahlen Versicherte in der Schweiz im Schnitt schon über 315 Franken monatlich an ihre Krankenkasse – zweieinhalbmal so viel.