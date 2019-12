Sommaruga reagiert auf deutsche Intervention – in aller Stille

Simonetta Sommaruga hat gehandelt, in aller Stille. Am 1. November antwortete die Energieministerin auf jene Worte aus Berlin, die in der Schweiz heftige Reaktionen provoziert hatten.

Was war passiert? Einen Monat zuvor hatte sich das Bundesumweltministerium von Svenja Schulze (SPD) an die SP-Bundesrätin gewandt – öffentlichkeitswirksam verpackt in eine Medienmitteilung. Das Schreiben stammte aus der Feder von Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die als parlamentarische Staatssekretärin der Leitung des Umweltministeriums angehört.