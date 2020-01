Sonntagsarbeit: Ständeräte stossen Kirchen vor den Kopf

Am Dienstag nun hört die Ständeratskommission interessierte Kreise und Organisationen zur umstrittenen Liberalisierung an. Auf die Anhörung pochten die Gegner, nachdem die Kommission im Herbst eine erste Einladung zum Hearing wieder zurückgenommen hatte. Dies, weil sie die Anhörung für überflüssig befand, nachdem bereits eine schriftliche Vernehmlassung durchgeführt worden war.

«Die Stimme der Kirchen fehlt»

Allerdings geht auch jetzt die Anhörung nicht ohne Misstöne über die Bühne. Denn nicht eingeladen wurden ausgerechnet die Kirchen, die sich in der Vergangenheit zusammen mit den Gewerkschaften mehrfach erfolgreich gegen die Ausweitung der Sonntagsarbeit gewehrt hatten. Diese sogenannte Sonntagsallianz reagierte letzte Woche in einem Brief an die WAK mit Unverständnis darauf, dass die Kirchenvertreter nicht eingeladen sind.

Zwar sind mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) und der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin zwei Mitglieder der Sonntagsallianz dabei. Mit den Kirchen fehle jedoch eine Stimme, die neben den arbeitsrechtlichen Argumenten auch auf die religiöse Bedeutung des Sonntags hinweise, sagt Wolfgang Bürgstein, Generalsekretär von Justitia et Pax, einer sozial- und gesellschaftspolitischen Kommission der katholischen Kirche. «Der Sonntag ist eine kulturelle Errungenschaft, die für den Zusammenhalt von Familie und Gesellschaft zentral ist. Und er bietet einen Freiraum für die Religionsausübung», mahnt Bürgstein.

Zu reden geben wird in der Kommission auch eine neue Schätzung darüber, wie viele Arbeitnehmer von der Liberalisierung betroffenen wären. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wären das 23 Prozent der dem Arbeitsgesetz unterstellten Arbeitnehmer, was zurzeit fast 700’000 Beschäftigten entspricht. Diese Zahl könnte jedoch in Zukunft weiter steigen, weil der Anteil der Bevölkerung mit tertiärem Bildungsabschluss in den nächsten 15 Jahren nochmals um rund 10 Prozentpunkte ansteigen dürfte. Dies prognostiziert das Bundesamt für Statistik. Der höhere Bildungsabschluss ist eine der Bedingungen dafür, dass die Erhöhung der Wochenarbeitszeit zulässig ist.

Die bürgerlichen WAK-Mitglieder und der Arbeitgeberverband hingegen halten die Befürchtungen für übertrieben.

Zur Zahl der betroffenen Angestellten kursieren zahlreiche Schätzungen, die teilweise weit auseinanderliegen. So bezifferte der Bundesrat ihren Anteil auf 30 Prozent, während der Arbeitgeberverband von 10 bis 15 Prozent und die WAK von 13 bis 19 Prozent spricht. Das Forschungsinstitut Sotomo kommt auf 20 Prozent, die von der Erhöhung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit betroffen wären.