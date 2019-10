SP und Grüne unterstützen Referendum gegen E-ID

«Die SP unterstützt das Referendum gegen die E-ID», sagt Generalsekretär Michael Sorg. Der SP gehe es um eine Grundsatzfrage. «Es sollen keine Ausweise durch Private ausgestellt werden.» Die Grünen haben ihre Beteiligung am Referendum bereits am Wochenende via Twitter bekannt gegeben. Sie hätten sich im Parlament dafür eingesetzt, dass Bürger künftig mindestens zwischen einer staatlichen und einer privaten E-ID auswählen können, sagt Nationalrätin Sibel Arslan. Das sei mit dem verabschiedeten Gesetz nicht der Fall.

Wir GRÜNE fordern, dass jede*r in der Schweiz das Recht hat auf eine vertrauenswürdige staatliche E-ID. #DigitaleInfrastruktur muss öffentlich sein. Deshalb unterstützen wir das Referendum gegen das E-ID-Gesetz! #eID_Referendumpic.twitter.com/BmGLlaFdpm — GRÜNE Schweiz ???? (@GrueneCH) September 28, 2019

Lanciert hat das Referendum ein Komitee um die Digitale Gesellschaft und die Kampagnenplattform Wecollect. Mit an Bord ist inzwischen auch die Plattform Campax, die bislang vor allem mit Unterschriftensammlungen für Petitionen aufgefallen ist. Daniel Graf von Wecollect spricht von einer Bürgerinitiative gegen die E-ID. Am 8. Oktober beginnt das Komitee mit dem Sammeln von Unterschriften.

Graf geht davon aus, dass ein Grossteil der benötigten 50000 Unterschriften durch die Bürgerinitiative gesammelt wird. Die Unterstützung der beiden etablierten Parteien sei dennoch wichtig – vor allem im Hinblick auf den Abstimmungskampf.

SP und Grüne sehen ihre Rolle ähnlich. Beide Parteien sind derzeit noch mit weiteren Referenden beschäftigt. Erste Priorität hat für die SP das Referendum gegen die höheren Kinderabzüge. «Hier haben wir den Lead», sagt Sorg. «Beim Referendum gegen die E-ID sehen wir uns als Unterstützung für die Bürgerinitiative.» Bei den Grünen liegt der Fokus vor allem auf dem Referendum gegen das neue Jagdgesetz.

Bund liefert Daten, Private vertreiben die E-ID

Weitgehend unbestritten ist, dass es in der Schweiz rasch ein Mittel braucht, damit Bürgerinnen und Bürger online einfach und sicher ihre Identität nachweisen können. Das letzte Woche vom Parlament beschlossene Gesetz sieht nun aber vor, dass ein privater Anbieter die E-ID vertreibt. Deshalb wurde das Referendum ergriffen.

Beantragt ein Bürger eine E-ID, stellt der Bund dem privaten Anbieter die für eine Identifizierung nötigen Daten wie Namen, Geschlecht oder Geburtsdatum zur Verfügung. Wie die E-ID aussehen soll, ist noch unklar. Voraussichtlich wird es sie sowohl in digitaler Form als auch als Chipkarte geben. Reisen kann man mit der E-ID nicht.