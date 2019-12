Wegen Streit mit der EU: Kommen bald Gaskraftwerke?

Die Frage ist somit nicht neu, erhält nun aber neue Brisanz – nicht nur mit Blick auf die laufende Klimadebatte. Forscher der ETH Lausanne und der Universität St. Gallen haben im Rahmen des «Nationalen Forschungsprogramms Energie» untersucht, welche Folgen es hätte, sollten die Verhandlungen der Schweiz und der EU über ein Stromabkommen scheitern. Ohne einen solchen Vertrag, so der heute Morgen publizierte Befund, könnte es «in der Schweiz langfristig zu Investitionen in Gaskraftwerke kommen, insbesondere wenn der Ausbau erneuerbarer Energien nicht stark politisch unterstützt und damit forciert wird».

Wie kommen die Autoren zu dieser Annahme? Das Stromabkommen würde unter anderem die Netzsicherheitheit stärken, den grenzüberschreitenden Stromhandel regeln sowie die Sicherheitsstandards harmonisieren – alles wichtige Elemente für die Stromdrehscheibe Schweiz. Doch das Abkommen ist seit Jahren blockiert. Die EU macht es davon abhängig, dass die Schweiz mit ihr ein institutionelles Rahmenabkommen abschliesst. Doch es ist offen, wann und ob überhaupt das Rahmenabkommen zustande kommt. In der Schweiz gibt es derzeit keine politische Mehrheit dafür.

Bis zu einer Milliarde Franken

Der fehlende Vertrag hat bereits Folgen, darf die Schweiz doch in wichtigen Bereichen nicht mehr mittun: Beim sogenannten Market-Coupling etwa werden Strom und Leitungskapazität jeweils am Vortag gehandelt. Zwar funktioniert der Stromhandel auch so weiter, doch werden er sowie die Balancierung des Stromnetzes schwieriger und teurer, wie die Studienautoren festhalten. Sie rechnen damit, dass der Strompreis bis 2030 um 1,5 bis 2 Rappen pro Kilowattstunde steigen werde, dazu komme für den Schweizer Energiesektor insgesamt ein höheres Handelsdefizit von einigen Hundert Millionen Schweizer Franken pro Jahr bis zu einer Milliarde Franken im Jahr 2030.

Die Schweiz, warnen die Studienautoren weiter, könne sich nicht darauf verlassen, stets genügend Strom importieren zu können – und schon gar nicht ohne Stromabkommen. Der Grund: Auch andere Länder in Europa stehen vor der Frage, wie sie ihre Stromversorgung langfristig sichern können, etwa Deutschland, das 2022 aus der Atomkraft aussteigt und den Kohleausstieg auf 2038 anpeilt. Zusätzlich treibt die EU ihren Energiebinnenmarkt voran: Die EU-Staaten werden ihren Strom in Zukunft in grösserem Umfang als bis anhin untereinander handeln – was höchstwahrscheinlich auf Kosten der Importkapazität in Richtung Schweiz gehen wird.

«Wenn wir die Versorgungssicherheit ernst nehmen, brauchen wir einen Plan B.»Matthias Finger, Professor ETH Lausanne

Und nun kommt der entscheidende Punkt: Mit dem Bau eines oder mehrerer Gaskombikraftwerke könnte die Schweiz ihre Abhängigkeit vom Ausland verringern – und zudem eine neue Quelle schaffen, die sogenannte Bandenergie liefert, also planbare witterungsunabhängige Energie. Die Elcom, die unabhängige staatliche Aufsichtsbehörde über den Elektrizitätsbereich, kommentiert die Option Gaskraftwerke nicht, hält aber allgemein fest: «Mit Blick auf den Goodwill der Nachbarländer wäre es durchaus hilfreich, wenn man den Strom im Notfall auch in der Schweiz produzieren könnte.»