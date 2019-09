SVP bekommt Übermacht in Bundesgerichts-Abteilung

Umstrittenes Punktesystem

Bei ihrer Sitzung von Ende August wandte die Gerichtskommission ein Punktesystem an, das seit rund 15 Jahren immer dann in Gebrauch ist, wenn mehrere Sitze zu vergeben sind oder nach der Anhörung von mehreren Kandidaten nicht klar ist, wer sich für eine Stelle aufdrängt. Die 17 Kommissionsmitglieder aus National- und Ständerat schreiben bei der Abstimmung über die Kandidaten nicht nur auf ihre Zettel, wen sie zur Wahl empfehlen wollen, sondern setzen die Kandidaten auf Ränge. Der Kandidat mit den wenigsten Rangpunkten wird zur Wahl empfohlen.



Das führt dazu, dass die Parlamentarier nicht nur sagen können, wen sie vorschlagen wollen, sondern auch noch Kandidaten verhindern können, die ihnen nicht passen. Gute Kandidaten von SP und SVP haben es dann schwieriger, weil sie von den anderen auf hintere Ränge versetzt werden; mittelmässige setzen sich durch. «Das System ist nicht gut», sagt Kommissionsmitglied Lorenz Hess (BDP, BE), «es lädt zu taktischen Spielen ein.» Seit es dieses Punktesystem gibt, ist es auch umstritten. In einem Reglement festgehalten ist es nicht. Kommissionspräsident Jean-Paul Gschwind (CVP, JU) sagt, die Kommission werde das System in der nächsten Legislatur überprüfen müssen. (fi)