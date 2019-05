Umfrage: Wer im Bundesrat am beliebtesten ist

Eine aktuelle Tamedia-Umfrage zeigt: Die zwei neuen Bundesrätinnen sind bei den gut 19'000 Teilnehmern die beliebtesten Regierungsmitglieder. Und zwar mit Abstand. Auf einer Skala von 1 bis 6 kommt Viola Amherd auf einen Wert von 4,53 und Karin Keller-Sutter auf einen Wert von 4,56.

Im letzten halben Jahr haben sich Keller-Sutter und Amherd in ihren Departementen eingearbeitet. Beide haben in dieser kurzen Zeit bereits Spuren hinterlassen. Keller-Sutter gilt inzwischen als eines der tonangebenden Mitglieder der Regierung. Sie ist selbst in Bereichen aktiv, für die sie als Justizministerin eigentlich nicht direkt zuständig ist. So will nun der Bundesrat auf ihre Initiative hin ein neues Sozialwerk ins Leben rufen, das älteren Arbeitnehmenden den Übergang bis zur Pension erleichtert. Derweil hat Amherd bei ihrem wichtigsten Dossier, dem Kauf neuer Kampfjets, bereits mit der Strategie ihres Vorgängers gebrochen.