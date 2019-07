Ungewöhnlich rasche Durchsuchung im Tessin

Der in Italien verhaftete Tessiner Alessandro M. betrieb mit dem ebenfalls verhafteten Italiener Fabio B. jenen Hangar in Rivanazzano Terme, in dem eine Luft-Luft-Rakete gefunden wurde. Der 42-jährige M. arbeitete von 2010 bis 2013 beim Schweizer Rüstungskonzern Ruag, wie die «Woz» meldete und die Ruag bestätigte.

Auf Facebook keine Sympathie für Neonazis erkennbar

Recherchen der Redaktion Tamedia zeigen, dass M. damals im zivilen Bereich tätig war, in der Division Aviation im Tessin. Danach war M. alleiniger Verwaltungsrat zweier Tessiner Firmen, die zivile Kleinflugzeuge an- und verkauften. Eine Firma ist mittlerweile in Konkurs. Verbindungen zu Militär oder Waffenhandel sind nicht ersichtlich.

Auch auf M.s Facebook-Profil ist keine Sympathie für Neonazis erkennbar. Er trat aber der Gruppe «Lega – Salvini News» bei. Sein italienischer Kollege Fabio B. teilte auf Facebook Solidaritätsbekundungen für Italiens Innenminister: «Ehrliche Italiener stehen zu Salvini.» B. und der Schweizer M. sind offenbar Fans des Lega-Chefs. Von Salvini werden sie jedoch beschuldigt, an Attentatsplänen gegen ihn beteiligt gewesen zu sein.