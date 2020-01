Unterstützung für Wohninitiative bricht ein

Noch Mitte Januar konnten sich die Initianten grosse Hoffnungen auf einen Sieg an der Urne machen. In den ersten zwei Tamedia-Umfragen gaben jeweils mindestens 60 Prozent der Befragten an, am 9. Februar sicher oder eher für die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» stimmen zu wollen. In der dritten Umfrage sind es nur noch 48 Prozent. Damit sind die Gegner erstmals knapp in der Mehrheit. Ihr Anteil ist innert zwei Wochen von 37 auf 51 Prozent gestiegen.