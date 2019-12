Verkehrsverbunde missbrauchen ihr Monopol

Die ÖV-Branche hat ein Problem. Jahr für Jahr schreiben die Unternehmen hohe Gewinne, die SBB etwa im vergangenen Jahr 568 Millionen Franken. Grund dafür sind zu hohe Preise vor allem für Abonnements. Der Preisüberwacher hat erreicht, dass dieses Geld nicht in den Unternehmenskassen verschwindet, sondern via Gutscheine und Sparbillette teilweise an die Kunden zurückfliesst. Die Summen sind erklecklich: 100 Millionen Franken stellen die SBB in diesem Jahr für Sparbillette zur Verfügung.