War es doch «nur» vorsätzliche Tötung?

Dass am Bezirksgericht Bülach ZH ein besonderer Fall verhandelt wird, lässt sich an vielen Besonderheiten ablesen, die selbst in anderen Mordprozessen alles andere als alltäglich sind. So ist der Zutritt in den ersten Stock nur jenen Personen gestattet, die eine schriftliche Bewilligung des Gerichts haben. Im Gerichtssaal selber sitzen sieben bewaffnete Polizeibeamte.