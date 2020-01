Warum soll die Schweiz Netflix und Twitter regulieren, Herr Puppis?

Medienprofessor Manuel Puppis: «Es braucht es auch künftig einen solide finanzierten Service public.» Foto: PD

Wir nutzen Netflix und Co. als zusätzliches Angebot. Was ist falsch daran, wenn wir dort konsumieren statt bei SRF oder einem Privatsender?

Gar nichts ist falsch daran. Streamingdienste bieten den Nutzerinnen und Nutzern eine grossartige Ausweitung des Angebots. Netflix oder Amazon Prime produzieren viele hervorragend gemachte Serien und Filme und haben ein riesiges Archiv ausländischer Produktionen. Allerdings gibt es bei Netflix auch nicht mehr alles zu sehen: Alle Hollywoodstudios starten ihre eigenen Streamingdienste mit jeweils exklusiven Inhalten. Disney+ kann man ab 24. März in der Schweiz sehen. Für den Konsumenten wird es in Zukunft also deutlich teurer.

«Auch Streamingdienste sollen sich an Grundregeln wie Jugendschutz oder die Berücksichtigung europäischer Produktionen halten.»Medienprofessor Michael Puppis

Sie sorgen sich also um unser Portemonnaie?

Natürlich nicht nur. Wir sehen einfach, dass Streamingdienste einseitig auf Unterhaltung setzen und auch keine Schweizer Inhalte produzieren. Die Nutzerinnen und Nutzer haben aber auch einen Anspruch auf journalistische Inhalte und Geschichten über die Schweiz. Doch inländische Filme, Serien und Informationssendungen sind teuer in der Produktion. Deshalb braucht es auch künftig einen solide finanzierten Service public.

Als Gegenmassnahme regt die Medienkommission an, die Medienregulierung auf Streamingdienste auszudehnen. Wollen Sie unsere Wahlfreiheit einschränken?

Auf gar keinen Fall! Es geht uns lediglich um gleich lange Spiesse: Auch Streamingdienste sollen sich an Grundregeln wie Jugendschutz oder die Berücksichtigung europäischer Produktionen halten. Die Fernsehsender müssen das schliesslich auch.

Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die SRG das Modell Netflix anwendet.

Ja, wir schlagen vor, dass die SRG sich zu einem personalisierten On-Demand-Angebot für Audio und Video entwickelt. Man könnte sagen: Das SRF muss ein Schweizer Netflix werden. Eigenproduktionen und Co-Produktionen mit anderen Produzenten im In- und Ausland sollten wie bei einem Streamingdienst jederzeit zur Verfügung stehen.