Wegen Coronavirus: Fifa-Prozess wird vertagt Das Gerichtsverfahren in Bellinzona wird vertagt. Damit droht das ganze Verfahren zu scheitern, unter anderem an Corona. Thomas Knellwolf , Bellinzona

Damals war die Welt beim DFB noch in Ordnung: Das Präsidium der Fussball-WM 2006 mit Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger, Franz Beckenbauer und Vizepräsident Wolfgang Niersbach (v. l.) im Frankfurter Waldstadion.(Keystone/Kunz/5. November 2005)

Spielabbruch vor dem Anpfiff: Der Fifa-Prozess in Bellinzona ist auf den Mittwoch vertagt worden. Das Gericht gibt drei Beschuldigten, die mit Verweis auf ihre Gesundheit und den Corona-Virus von der Verhandlung fernblieben, die Möglichkeit, in zwei Tagen doch noch zu erscheinen. Eigentlich hätte das Verfahren rund um das Sommermärchen, der WM 2006 in Deutschland, heute Montag beginnen sollen.

Angeklagt sind der Schweizer Urs Linsi sowie die drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger, Horst Rudolf Schmidt und Wolfgang Niersbach. Die drei Deutschen haben sich wegen der Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, und wegen gesundheitlicher Probleme vom Prozess abgemeldet.

Da am Montagmorgen deshalb nur Linsi in Bellinzona erschien, entschied das Gericht, den weiteren drei Angeklagten eine Frist bis Mittwoch einzuräumen, um dem Gericht ihre Aufwartung zu machen. Sollten sie auch dann nicht kommen, wird das Gerichtsverfahren ohne sie stattfinden.

Die Zeit drängt

Der Anwalt von Wolfgang Niersbach teilte dem Gericht Ende letzter Woche mit, sein Klient werde so schnell als möglich ein amtsärztliches Zeugnis einreichen um zu beweisen, dass er nicht reisefähig sei. Das müsse aber durch ein bayerisches Gericht veranlasst werden.

Die Verzögerungen erhöhen die Gefahr, dass das Verfahren schlussendlich ohne Gerichtsverhandlung verjährt. Der Prozess ist für drei Wochen angesagt, am 27. April endet die Verjährungsfrist. Bis dann müsste es ein erstinstanzliches Urteil geben.