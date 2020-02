Wer die Agglomeration gewinnt …

Mentalität der Agglo richtig lesen

Sachpolitisch ist der Wandel jedoch noch lange nicht gefestigt. Gerade der schwere Stand der Wohnbauinitiative in Agglo-Gemeinden mit hohen Wohnungskosten hat gezeigt, dass sich kernstädtische Sichtweisen nicht einfach so ins Umland verpflanzen lassen. Die Wohn- und Verkehrsverhältnisse werden dort zwar immer städtischer, und das grosse Versprechen der SVP, diese Entwicklung aufzuhalten, hat an Strahlkraft verloren. Doch auch wenn die Agglomeration längst nicht mehr Land ist, ist sie eben auch nicht Stadt. Der Wunsch nach Eigentum, nach Privatsphäre und sozialer Homogenität wird auch in Zukunft Menschen statt in die Kernstadt in deren Umland ziehen lassen.

Wer wie einst Blochers SVP die Mentalität der Agglo richtig lesen kann, hat in der Schweizer Politik nicht alles, aber viel gewonnen. Blochers heutige Ratlosigkeit zeugt auch davon, dass er die Lebensrealität in den Agglomerationen nicht mehr richtig versteht.

Doch selbst wenn die grünen und allenfalls auch linken Kräfte hier aufgeholt haben: Nur von einer Seite vereinnahmen lassen wird sich das anspruchsvolle Zwitterwesen Agglo nie. Staatspolitisch hat dies einen ganz eigenen Vorteil: Auch in Zukunft wird nie nur ein Pol des Stadt-Land-Gegensatzes dominieren.