Wie die Parteien auf den Frauenstreik reagieren

Hunderttausende sind am Freitag auf die Strasse gegangen. Hunderte Rednerinnen, Tausende Transparente forderten die Gleichstellung der Frauen. Und am Tag danach landet nun eine geballte Ladung neuer politischer Forderungen im Briefkasten der Parlamentsbetriebe. Politiker der SP, der Grünliberalen und der Grünen möchten die grossen Worte vom Streiktag in Taten umsetzen.