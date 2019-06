Wie drei Albaner in der Schweiz erfolgreich wurden

Rita Ora verschickt Küsschen auf Twitter. «Switzerland, I am so excited for ­Albafestival next sunday!!», schreibt sie. Der Superstar freut sich auf seinen Auftritt in Zürich, am «grössten Albanerfestival Europas», wie es die Veranstalter Adem Morina und Avni Ajriz nennen. Sie waren überrascht, dass Rita Ora so begeistert reagiert hat. Für die Sängerin und Ehrenbotschafterin von Kosovo ist die Teilnahme selbstverständlich. Wie die meisten Albaner ist auch sie stolz auf ihre Wurzeln.