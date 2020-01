Wohnungspolitik ist die beste Sozialpolitik

Gegenvorschlag kostet Steuerzahler ein Vielfaches

Wohnen ist in den westlichen Ländern die zentrale soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Beachten Sie die langen Menschenschlangen von Mietinteressenten, wenn einmal eine erschwingliche Wohnung zur Besichtigung ausgeschrieben wird. Beachten Sie, wie vor allem kapitalkräftige, kommerzielle Immobiliengesellschaften die Mieten in den zwei Jahrzehnten von 1998 bis 2018 um durchschnittlich 29 Prozent hochgeschraubt, in den Städten sogar verdoppelt haben. Und dies trotz sinkender Hypothekarzinsen! Beachten Sie, wie Mittelstandsfamilien regelrecht aus den Städten verdrängt werden. Wohneigentum ist für Jüngere und Mittelstandsfamilien fast unerschwinglich. Wer nicht erben kann, bleibt aussen vor.

Die Politiker ignorieren, dass heute vor allem die grossen, börsenkotierten Immobilien-Investment-Gesellschaften die Mittelschichten aus den urbanen Regionen verdrängen und mit ihren exorbitanten Renditen die Kaufkraft des Mittelstands abschöpfen. Die Swiss-Life-Gruppe besitzt sage und schreibe 35'000 Wohnungen, die UBS-Immobilientöchter haben 30'500 Wohnungen. Es sind diese Immobilienfonds und Investmentgesellschaften mit je Tausenden von Wohnungen, die jetzt als heimliche Geldgeber die Genossenschaftsinitiative durch PR-Firmen bekämpfen.

«Die Leute müssen halt dorthin ziehen, wo sie sich eine Wohnung leisten können.»Regine Sauter, FDP-Nationalrätin

Bezahlbare Wohnungen sind ein Standortfaktor. Wenn die Wirtschaft den Wirtschaftsstandort Schweiz schützen will, müsste sie doch an erschwinglichen Wohnungen für ihre Arbeitnehmerschaft interessiert sein. Aber ausgerechnet kurzsichtige Wirtschaftsverbandsfunktionäre illustrieren den Spagat. In Bern wirkt der Direktor des Handels- und Industrievereins, FDP-Grossrat Adrian Haas, gleich auch als Präsident des Hauseigentümerverbands. In der ersten Funktion sollte er den Wirtschafts- und Wohnstandort Bern kostenmässig attraktiv machen, in der anderen Funktion verteidigt er die Preistreiberei im Liegenschaftsbusiness.

Analoges erlebt man in Zürich, wo die Direktorin der Zürcher Handelskammer, FDP-Nationalrätin Regine Sauter, gleichzeitig auch als Frontkämpferin gegen die Initiative für bezahlbare Wohnungen auftritt. Als «Lösung» des gravierenden Wohnungsproblems in den Städten propagiert sie ihr Rezept zur Entmischung der städtischen Bevölkerung: «Die Leute müssen halt dorthin ziehen, wo sie sich eine Wohnung leisten können.» Jeder, der aus der Stadt verdrängt wird, wird zum Pendler in die Stadt hinein.

Die Gegner der Genossenschaftsinitiative schlagen statt der Wohnbauförderung eine staatliche «Subjekthilfe» an bedürftige Mieterhaushalte vor. Das ist allerdings nichts anderes als eine Subventionierung der überhöhten Renditen im Immobilienbusiness. Sie kostet die Steuerzahler ein Vielfaches.