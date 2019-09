Zwei von fünf Kandidaturen für den Nationalrat sind weiblich

Ein Grund für die Listen- und damit auch Kandidatenflut dürfte eine Gesetzesänderung sein: Gewisse Parteien sind von der Unterschriftensammlung zur Genehmigung zusätzlicher Wahllisten befreit.

70 Jahre zwischen Jüngstem und Ältestem

Der älteste Kandidat ist 88 Jahre alt - und in Bundesbern wohlbekannt. Es ist der ehemalige Waadtländer CVP-Nationalrat Jacques Neirynck, der vor vier Jahren einem Parteikollegen Platz machen musste, aber sich nun nochmals aufstellen lässt. Der jüngste Kandidat kommt aus dem Kanton Luzern, heisst Sebastian Huber und gehört der GLP an. Er wird am Tag vor dem Wahltag seinen 18. Geburtstag feiern. Laut Bundeskanzlei wären 461 der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten vor vier Jahren noch zu jung gewesen, um sich wählen zu lassen.

Rein vom Durchschnittsalter her ist das Kandidatenfeld leicht älter geworden. Das Durchschnittsalter - gemessen am Geburtsjahr der Kandidatinnen und Kandidaten - ist um fast ein Jahr von 40,6 auf 41,5 Jahre gestiegen. Das Medianalter, also das Alter der Person, die sich exakt in der Mitte der Altersverteilung befindet, blieb hingegen unverändert zu den Wahlen 2015 bei 40 Jahren.

Die rund 5,4 Millionen Wahlberechtigten erhalten ab der kommenden Woche von ihren Kantonen die Wahlunterlagen zugeschickt, wie die Bundeskanzlei weiter mitteilte. Darin enthalten ist auch eine Anleitung, in der Begriffe wie Kumulieren und Panaschieren erklärt werden und aufgezeigt wird, wie ein gültiger Wahlzettel ausgefüllt wird. Erstmals werde auch in sogenannt Leichter Sprache informiert.