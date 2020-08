Vorqualifikation Cup – Schweizer Cup ohne Breitenrain und Köniz Der Schweizer Cup 2020/21 wird ohne Beteilung eines Berner Teams aus der Promotion League stattfinden. Adrian Lüpold

Breitenrains Torhüter Felix Hornung (hier im Derby gegen Münsingen) hielt seine Mannschaft in der Cupqualifikation gegen Black Stars lange im Spiel, konnte aber aber im Penaltyschiessen keinen Versuch der Basler abwehren. Andreas Blatter

Die 1. Hauptrunde im Schweizer Cup 2020/21 wird ohne Beteiligung eines Berner Promotionsligisten stattfinden. Sowohl der FC Breitenrain als auch der FC Köniz verloren ihre Partien in der Vorqualifikation. Während Breitenrain im Duell auf dem heimischen Spitalacker gegen die Black Stars aus Basel 4:6 nach Penaltyschiessen unterlag, zog Köniz ebenfalls auf eigenen Terrain gegen den SC Brühl St. Gallen mit 0:1 den Kürzeren.

Breitenrain kämpfte sich nach einem 0:1-Rückstand, den man sich kurz nach der Halbzeitpause eingehandelt hatte, trotz brütender Hitze noch in die Verlängerung, schaffte es dort aber nicht, die vorzeitige Entscheidung zu erzwingen. Im Elfmeterschiessen blieb FCB-Goalie Felix Hornung, der vorher mit diversen starken Paraden seine Equipe im Spiel gehalten hatte, gegen die Versuche der Gäste ohne Abwehrchance. Alle Basler trafen, während der dritte Versuche der Stadtberner nicht im Tor landete und das Aus des Quartierclubs bedeutete.

Beim 0:1 gegen Brühl St. Gallen handelte sich Köniz den Gegentreffer ebenfalls kurz nach der Halbzeitpause ein. Die Berner Vorstädter versuchten danach mit Macht in die Verlängerung zu kommen. Coach Silvan Rudolf wechselte in den letzten 25 Minuten auch noch vier neue frische Kräfte ein. Doch Köniz blieb glücklos und wird wie Breitenrain in der nächsten Saison nicht im Cup vertreten sein.