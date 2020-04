Corona vermiest Eröffnungen – Sechs neue Beizen in den Startlöchern Diese sechs Restaurants in und um Bern hätten in diesen Tagen aufmachen wollen, doch das Coronavirus vermieste ihnen mehr als nur die Eröffnung. Claudia Salzmann

Seit 28 Tagen sind sämtliche Bars, Beizen und Bistros der Stadt Bern geschlossen. Just in dieser Zeit hätten sechs neue Lokale aufmachen wollen. Wie sie den Lockdown überstehen und womit sie die Zeit vertrödeln, erzählen die neuen Wirte exklusiv an dieser Stelle.

Little Raddish im Breitenrain