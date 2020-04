Leserreaktionen – Selbstbehalt für den Erstbesuch beim Arzt bezahlen Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Ein Leser schlägt vor, dass künftig für einen Erstbesuch beim Arzt bezahlt werden muss. Getty Images/iStockphoto

Zu «Krise trifft auch das Gesundheitswesen»

Selbstbehalt für den Erstbesuch bezahlen

Mit dem Verlauf der momentanen Krise haben die Arztbesuche abgenommen. Das heisst, man verzichtet in der jetzigen Zeit lieber auf den Besuch, da dieser nicht unbedingt sein muss. Was wiederum bedeutet, dass in der Vergangenheit viele Arztbesuche aufgrund einer Bagatelle erfolgt sind. Mein Vorschlag: In Zukunft hundert Franken Selbstbehalt für den Erstbesuch bezahlen. Das gäbe ein Plus für die Krankenkassenprämie. Otto Greub, Utzenstorf



Zu «Wie es zum Masken-Debakel kam»

Bundesrat und BAG fehlte wohl das Rückgrat

Es ist schon eigenartig. Da hat Bundesrat Alain Berset während Wochen kommuniziert, dass Gesichtsmasken für die Bevölkerung nichts nützen würden. Nun plötzlich erwägt der Bundesrat, solche für den Einkauf zu empfehlen. Warum wohl? Weil sie zu wenig Schutzmasken an Lager hatten, wurden diese nicht empfohlen. Ich meine, das waren Ausreden. Man war beim BAG schlicht darauf nicht vorbereitet. Dies, obschon man seit Jahren (Sars) davon wusste. Bundesrat und BAG fehlte wohl das Rückgrat, um hinzustehen und zu sagen, dass die Masken fehlen und nicht kurzfristig besorgt werden können. Das finde ich schwach. Hans-Rudolf Lüthi, Oberburg



Zu «Wer ist eigentlich systemrelevant?»

Jetzt Gedanken machen über gerechte Entlöhnung

Leider sind es nicht all die guten Geister in der Pflege, im Verkauf, bei der Kehrichtabfuhr, der Post, welche aufgrund ihrer Leistung die Riesenlöhne beziehen. All diese Arbeitskräfte, welche in der Krise voll im Einsatz stehen und dafür sorgen, dass so ein Lockdown nicht zum totalen Breakdown wird. Die zuständigen Manager, CEOs und Chefs sitzen derweilen zu Hause und langweilen sich. Das Radio bringt Nonstop Aufmunterung für all die Bürolisten, welche ihre Arbeit in geschütztem Rahmen zu Hause erledigen. Vielleicht wäre jetzt Zeit, sich Gedanken über die gerechte Entlöhnung unserer guten Geister zu machen und diese nicht nach sechs Monaten wieder vergessen zu haben.Gerhard Huber, Herrenschwanden



Zu «Schweiz soll Flüchtlinge aufnehmen»

Was nützt ein Tropfen auf einen heissen Stein?

Kaum flaut die Corona-Pandemie etwas ab, wird wieder von verschiedenen Seiten, Privaten, Hilfswerken und christlichen Organisationen medienwirksam für die Aufnahme von Flüchtlingen geworben. Gewiss muss für diese bedauernswerten Menschen etwas getan werden, und zwar möglichst sofort. Aber was nützt ein Tropfen auf einen heissen Stein? Wir können einige Dutzend Flüchtlinge von Griechenland aufnehmen, uns in unverhältnismässig hohe Kosten stürzen, und das Gros der verbliebenen Zehntausenden Gestrandeten in Griechenland bleibt sich selbst überlassen. Viel effizienter ist unkomplizierte Soforthilfe vor Ort in Millionenhöhe. Aber da dieser Vorschlag von der SVP angeregt wurde, wird er von anderen Parteien sogleich abgelehnt, ohne ihn überhaupt zu prüfen. Samy Gugger, Heimenschwand

Zu «Der Hilferuf der Clubs und Bars»

Warum kein Mietzinsdepot sicherstellen?

Das Gejammer der Betroffenen stört gewaltig. Miete ich eine Wohnung, muss ich ein Mietzinsdepot von bis vier Monatszinsen sicherstellen. Warum ist das für Ladenlokale, Restaurants, Bars und ähnliche Betriebe nicht auch üblich? Eine berufliche Selbstständigkeit ohne entsprechend notwendiges Eigenkapital ist meines Erachtens grobfahrlässig.Werner Zahnd, Wichtrach