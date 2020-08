Gemeindeversammlung Hofstetten – Sichern Steuergelder die Zukunft des Dorfladens? Sichert eine Defizitgarantie die Zukunft des Dorfladens? Diese und andere Fragen werden Hofstettens Bürger im Dezember zu beantworten haben. Hans Urfer

Blick auf den Dorfladen von Hofstetten nach Geschäftsschluss. Die Schliessung soll verhindert werden, allenfalls auch mit Subventionen. Foto: Hans Urfer

Dass dem Lebensmittelgeschäft mit integrierter Post-Annahmestelle in Hofstetten das Ende droht, ist kein Geheimnis. Pächter Mark Schlup machte in der Vergangenheit klar, «dass ich ohne Unterstützung spätestens Ende 2021 schliessen muss», sagte er gegenüber dieser Zeitung. (Wir berichteten)

Gemeinderat Beat Friedrich rief, mit Hinweis auf den Medienbericht, an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend dazu auf, vermehrt bei Schlup einzukaufen. Gemeindepräsident Erich Sterchi wies vor den 45 Stimmberechtigten ergänzend darauf hin, dass nur ein Drittel der Dorfbevölkerung den Laden frequentiert. «Das ist ganz einfach zu wenig.»

Differenz geht an Pächter

Mehr Einkäufe provozieren will der Gemeinderat mit einer Gutscheinaktion. So soll beispielsweise für einen Warenwert von 100 Franken nur 90 Franken bezahlt werden. «Die Differenz wird dann dem Pächter ausbezahlt», sagte Friedrich. Jenes Geld stammt aus einer Kasse, welche durch die Gemeinde, andere Geschäfte sowie Institutionen gespeist wird.

Friedrich gab zu Bedenken, dass diese Aktion allein den Betrieb des Ladens längerfristig jedoch nicht sichert, und es seien weitere Ideen gefragt. «Schlussendlich müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns den Laden leisten wollen oder nicht», hielt das Gemeinderatsmitglied im Grundsatz fest.

Die Frage nach dem Nutzen

«Ein Dorfladen ist auch Lebensqualität», sagte der frühere Gemeindepräsident Simon Ernst und forderte den Gemeinderat auf, den Bürgern einmal vorzurechnen, wie viel diese via Regionalkonferenz an all die Angebote ausserhalb der Gemeinde zu zahlen verpflichtet sind. Er zeigte sich überzeugt, dass sich dann die Frage, ob Hofstetten sich einen Dorfladen leisten kann, erübrigt. «Klar können wir Angebote wie die Musikfestwoche Meiringen oder das Kunsthaus Interlaken auch nutzen, aber letztendlich haben wir als Gemeinde nichts davon, im Gegensatz zum Dorfladen», sagte Ernst.

Weiter kam aus der Versammlung der Hinweis, dass der Dorfladen auch die Funktion einer Post-Annahmestelle ausübe und dies gerade von den älteren Bürgerinnen und Bürgern geschätzt werde. Somit wäre eine Schliessung ein herber Verlust.

Nummerierte Sitzplätze und Abstand: Gemeindeversammlung in Hofstetten unter Einhaltung des Covid-19-Schutzkonzepts. Foto: Hans Urfer

Entscheid im Dezember

Zu einer allfälligen finanziellen Unterstützung des Dorfladens informierte Sterchi dahingehend, dass bei wiederkehrenden Beiträgen eine maximale Summe von 5000 Franken pro Jahr in der Finanzkompetenz des Gemeinderats liegt. «Höhere Subventionen muss die Gemeindeversammlung beschliessen.» Die Frage, ob die Hofstetterinnen und Hofstetter im Dezember an der «Altjahrsgmeind» allenfalls über eine Defizitgarantie für den Laden befinden werden, beantwortete am Mittwochmorgen der Gemeindepräsident mit: «Die Wahrscheinlichkeit ist gross.»

Noch sei ein solcher Antrag im Gemeinderat nicht beschlossen worden, gab Sterchi im gleichen Atemzug zu bedenken. Zudem könne er seinen Mitbürgern nur ans Herz legen, für mehr Umsatz zu sorgen. «Denn längerfristig hat der Dorfladen nur dann eine Chance, wenn die Unterstützung der Bevölkerung wesentlich gesteigert wird.»