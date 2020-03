Derniere in Madiswil – Sie blickt bereits aufs Flüeli Madeleine Rickenbacher war Regieassistentin beim Linksmähder-Theater. Nächstes Jahr inszeniert sie in Rütschelen «Dällebach Kari». Jürg Rettenmund

Zum letzten Mal vor dem Bühnenbild der Linksmähder-Aufführung von 2020: Madeleine Rickenbacher. Foto: Brigitte Mathys

Das Original Condor-Velo, das Madeleine Rickenbacher kürzlich auf Ricardo ersteigerte und persönlich in der Ostschweiz abholte, wird sie wohl im Sommer 2021 nicht wieder aus der Hand geben. Sie sprüht vor Begeisterung, wenn sie über den Oldtimer spricht. Sie erzählt, was es noch alles braucht, damit sie ihn im Sommer 2021 im Freilichtspiel «Dällebach Kari» auf dem Flüehli in Rütschelen einsetzen kann.